Ucraina-Georgia: Zelensky chiede la liberazione dell’ex presidente Saakashvili

- L’ex presidente della Georgia, Mikheil Saakashvili, deve essere liberato immediatamente. Lo ha esortato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, rivolgendosi alle autorità georgiane. “In questo stesso momento, il cittadino ucraino ed ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili sta venendo ucciso lentamente. Il fatto stesso che dobbiamo ancora lottare contro questi tentativi di esecuzione pubblica de facto di una persona in Europa nel XXI secolo è uno scandalo”, ha affermato il capo dello Stato ucraino. Poiché Saakashvili è “in pericolo di vita”, Zelensky ha fatto appello alla Georgia a ricordare i suoi “obblighi in base alle norme europee a tutela dei diritti umani”, a “fermare l’abuso” e “liberare Mikheil”. “Esorto il mondo ad aiutarci a salvare la vita di Mikheil e impedire la sua esecuzione”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)