Russia: vice segretaria Usa incontra portavoce Navalnyj, ribadito sostegno a liberazione dell’attivista

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha incontrato a Washington Leonid Volkov, portavoce dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj, a cui ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla liberazione dell’attivista, esprimendo anche la preoccupazione del governo federale per le condizioni relative alla sua detenzione. Durante il colloquio, riferisce una nota, la vice segretaria ha ribadito l’importanza del processo democratico e del rispetto dei diritti umani, condannando la repressione delle proteste e della libertà di espressione messa in atto dal governo di Mosca. La Sherman ha poi elogiato Navalnyj per “aver sempre parlato senza paura contro la corruzione, e per la sua resilienza di fronte ad una persecuzione costante nei suoi confronti”. (Was)