Usa: Harris ai funerali di Tyre Nichols, atti di violenza vanno contro la pubblica sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Atti di violenza come quello che ha portato alla morte di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto il 10 gennaio scorso in ospedale a causa delle ferite riportate durante il pestaggio subito da parte di cinque agenti di polizia che lo hanno fermato ad un posto di blocco tre giorni prima, non hanno nulla a che vedere con il mandato delle forze dell’ordine, le quali devono garantire la sicurezza dei cittadini. Lo ha detto la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, che oggi ha partecipato ai funerali del ragazzo a Memphis, in Tennessee. Nel suo discorso, seguito da un elogio del reverendo Al Sharpton, la vicepresidente Usa ha sottolineato nuovamente la necessità di approvare il George Floyd Justice in Policing Act, la proposta di legge tesa a contrastare gli abusi e la violenza da parte delle forze dell’ordine avanzata dopo la morte di George Floyd, il 25 maggio 2020. Rivolgendosi alla famiglia, la Harris ha elogiato “la vostra immensa forza e il vostro coraggio: tutto il Paese sta partecipando al vostro lutto”. (Was)