Usa: Meta annuncia incremento da 40 miliardi di dollari nel programma di buyback

- Meta ha chiuso il quarto trimestre del 2022 con un utile pari a 4,65 miliardi di dollari: un dato inferiore rispetto alle aspettative degli analisti, che hanno stimato un profitto di sei miliardi. Stando ai risultati al 31 dicembre 2022, la società proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram ha registrato ricavi per 32,17 miliardi, leggermente superiori rispetto ai 31,6 stimati dal mercato. Il dato sulle vendite appare comunque in calo, per il terzo trimestre consecutivo, a causa di una maggiore competizione all’interno del settore e del comparto pubblicitario. La società di Mark Zuckerberg ha anche annunciato un incremento da 40 miliardi di dollari nel quadro del proprio programma di riacquisto di azioni proprie: una notizia che ha determinato un incremento del 18 per cento del titolo di Meta in Borsa. (Was)