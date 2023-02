Cospito: Fina (Pd), uscito da Aula per incapacità La Russa di garantire imparzialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato doloroso uscire dall'Aula per l'incapacità del presidente La Russa a svolgere la sua funzione con imparzialità. A fronte degli insulti diretti che il senatore Balboni ha rivolto ad altri senatori e senatrici, accusandoli di aver 'aperto una voragine alla mafia', il presidente del Senato non ha sentito il dovere di intervenire, com'è nei suoi obblighi. Per dare la misura, a me è capitato di essere richiamato in Aula dallo stesso La Russa per aver detto che Tolkien è stato strumentalizzato dalla destra". Lo dichiara in una nota il senatore del Partito democratico, Michele Fina. "Tutto questo avviene intorno a fatti gravi: un sottosegretario al ministero della Giustizia che rivela informazioni sensibili, come ha riconosciuto lo stesso ministro Nordio senza però sentire il dovere di ritirargli le deleghe; l'onorevole Donzelli che rivela pubblicamente le informazioni ricevute dal suo compagno di stanza sottosegretario Delmastro; il silenzio assordante della presidente del Consiglio, Meloni - aggiunge il parlamentare del Pd -. Tutto questo si originato in occasione della discussione che si è tenuta ieri alla Camera sull'istituzione della commissione Antimafia. Chi ha fatto un regalo alle mafie?". Il riferimento è alle opposizioni che hanno lasciato l'emiciclo di palazzo Madama, dopo l'informativa urgente del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Cospito, per protestare contro le parole di Balboni e l'atteggiamento di La Russa. (Com)