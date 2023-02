Usa: Fed annuncia nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento, anticipando una misura analoga anche per il mese prossimo, nel quadro degli sforzi per contenere l’inflazione. Nella nota pubblicata al termine della riunione odierna, la Fed ha riconosciuto “un certo miglioramento” per quanto riguarda l’andamento dei prezzi negli Stati Uniti, precisando però che non è ancora sufficiente per cambiare le aspettative in merito a possibili nuovi rialzi nei prossimi mesi. “Misura analoghe saranno necessarie per mantenere una politica monetaria sufficientemente restrittiva”, si legge nel documento.(Was)