Cospito: Delmastro, non mi dimetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assolutamente non dimetto. E' una battaglia politica che il Pd legittimamente fa, ma credo che oggi la battaglia politica dovrebbe essere al fianco della maggioranza nel non tentennare sul 41 bis ed essere preoccupati su una ipotetica, futura saldatura tra le richieste del terrorismo e quelle della mafia". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, ospite a "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. "Oggi penso che l'opposizione abbia sprecato un'occasione per dire siamo al vostro fianco. Ha fatto un'altra scelta", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo. (Rin)