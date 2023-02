Camera: domani audizione Assotelecomunicazioni e Assoprovider su diritto d'autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 2 febbraio, alle ore 15, presso l'aula della commissione Cultura della Camera, le commissioni riunite Cultura e Trasporti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, svolgono, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni (Asstel) e dell'Associazione provider indipendenti (Assoprovider). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)