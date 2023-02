Usa: Casa Bianca, su documenti classificati massima trasparenza e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che la perquisizione effettuata oggi dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nella residenza privata del presidente Joe Biden a Rehoboth, in Delaware, sia stata completata senza il ritrovamento di nuovi documenti classificati è una ulteriore dimostrazione della piena collaborazione della Casa Bianca alle indagini del dipartimento della Giustizia. Lo ha detto uno dei portavoce della presidenza Usa, Ian Sams, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca. “Abbiamo cercato di essere sempre trasparenti e di fornire sempre nuovi dettagli: tuttavia, le indagini sono ancora in corso ed è importante preservarne l’integrità”, ha detto. (Was)