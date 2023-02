© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In due si sono presentati spontaneamente dai carabinieri per chiarire la loro posizione in merito all'agguato in cui ha perso la vita Thomas Bricca, ucciso da un colpo di pistola, lunedì sera in piazza ad Alatri. Secondo quanto si apprende i due avrebbero detto ai militari "sappiamo che ci state cercando". La loro posizione è al vaglio della Procura di Frosinone. (Rer)