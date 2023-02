Usa: attacchi ransomware contro due distretti scolastici in Arizona e in Massachusetts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due diversi distretti scolastici negli Stati Uniti (uno a Tucson, in Arizona, e uno a Nantucket, in Massachusetts) sono stati colpiti da attacchi ransomware questa settimana, che in almeno un caso hanno portato la direzione a sospendere le attività didattiche. Secondo il portale di informazione “Nantucket Current”, le scuole della città sono rimaste chiuse nella giornata di oggi, mentre le autorità indagano per scoprire le origini e i potenziali danni dell’attacco che ha colpito i computer del distretto. Anche il distretto scolastico di Tucson ha confermato in una nota di aver risposto ad “una breccia nella sicurezza” a partire da lunedì scorso, anche le scuole rimangono operative. (Was)