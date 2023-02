Senato: Malan (Fd'I), assurde e infondate accuse a La Russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assurde e del tutto infondate le accuse che la sinistra sta rivolgendo al presidente La Russa, la cui imparzialità nel condurre i lavori dell'Aula è sotto gli occhi di tutti. Gli interventi venuti dalla sinistra non sono mai stati interrotti, come invece è accaduto per il senatore Balboni. Del tutto dovuti, dunque, i richiami del presidente La Russa che ha sempre garantito a tutti il diritto di parlare senza essere interrotti. Perciò non ha alcuna giustificazione l'uscita dall'Aula dei senatori dell'opposizione". Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. (Com)