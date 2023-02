Lazio 2023: Ghera (Fd'I), Metro Mare guasti quotidiani, i risultati delle promesse di Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio dichiara: "Cosa ne è stato del pacchetto di interventi stanziati da Regione e Roma Capitale?. Per la ferrovia ex concessa il bollettino dei disastri quotidiani non sembra avere fine. Anche oggi proprio nell'orario d'uscita delle scuole, l'ennesimo guasto alla rete elettrica ha determinato il blocco delle corse tra Tor di Valle e Vitinia. Cronica carenza di treni e continui guasti alla rete di alimentazione, ecco cosa resta delle promesse di Zingaretti". "La nuova Regione Lazio a guida centrodestra - aggiunge Ghera - avrà tra i suoi primi obiettivi la riqualificazione ed il potenziamento della linea ferroviaria che collega Roma al Lido, oggi ridotta ai minimi termini di funzionalità dalla gestione inadeguata dell'ultimo decennio. Inaccettabile che a fronte delle carenze strutturali, stante l'inadeguato numero dei treni, le aziende dei trasporti Atac e Cotral di concerto con Astral non abbiano messo in campo soluzioni alternative per garantire collegamenti frequenti e in tempi consoni tra il litorale e la Capitale. Mancanza di visione e di programmazione hanno messo in crisi totale i collegamenti ferroviari principali del Lazio. Con la nuova Amministrazione Regionale a guida Francesco Rocca si lavorerà per mettere fine al calvario dei pendolari, abbandonati da Zingaretti e Gualtieri sulle banchine affollate, spesso senza informazioni e senza un piano di mobilità d'emergenza in caso di improvviso blackout elettrico o di chiusura delle stazioni".(Com)