Congo-Kinshasa: Papa Francesco, distribuire equamente i beni non è filantropia ma giustizia

- Papa Francesco, parlando i rappresentanti di alcune opere caritative presso la Nunziatura apostolica di Kinshasa, ha ricordato che il bene "è diffusivo, non si lascia paralizzare dalla rassegnazione e dalle statistiche, ma invita a donare agli altri quanto si è ricevuto gratuitamente". "C'è bisogno che soprattutto i giovani vedano questo: volti che superano l'indifferenza guardando le persone negli occhi, mani che non imbracciano armi e non maneggiano soldi, ma si protendono verso chi sta a terra e lo rialzano alla sua dignità, alla dignità di figlia e figlio di Dio", ha affermato il Pontefice, sottolineando come sia "un bel segno che le autorità, attraverso i recenti accordi con la Conferenza episcopale, abbiano riconosciuto e valorizzato l'opera di quanti si impegnano in campo sociale e caritativo". Tuttavia, ha ricordato Francesco, "ciò certamente non significa che si possa delegare sistematicamente al volontariato la cura dei più fragili, così come l'impegno nella sanità e nell'istruzione. Sono compiti prioritari di chi governa, con l'attenzione di assicurare i servizi fondamentali anche alla popolazione che vive lontana dai grandi centri urbani". (segue) (Civ)