Congo-Kinshasa: Papa Francesco, distribuire equamente i beni non è filantropia ma giustizia (2)

- Al tempo stesso, "i credenti in Cristo non devono mai infangare la testimonianza della carità, che è testimonianza di Dio, con la ricerca di privilegi, prestigio, visibilità e potere – ha ammonito il Pontefice – No, i mezzi, le risorse e i buoni risultati sono per i poveri, e chi si occupa di loro è sempre chiamato a ricordarsi che il potere è servizio e che la carità non porta a stare sugli allori, ma domanda urgenza e concretezza". Il Papa ha sottolineato infine "una sfida che riguarda tutti e non poco questo Paese. A causare la povertà non è tanto l'assenza di beni e di opportunità, ma la loro iniqua distribuzione. Chi è benestante, in particolare se cristiano, è interpellato a condividere quanto possiede con chi è privo del necessario, tanto più se appartiene allo stesso popolo. Non è questione di bontà, ma di giustizia. Non è filantropia", ha concluso. (Civ)