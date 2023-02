Agroalimentare: ministero, firmato protocollo tra Rete nazionale istituti agrari e Ismea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, su iniziativa del ministro Francesco Lollobrigida, il protocollo d’intesa tra la Rete nazionale degli istituti agrari e Ismea. L’obiettivo dell’intesa – riferisce una nota – è di favorire la conoscenza del settore dell’agroalimentare, la diffusione di dati e informazioni sul settore e fornire agli studenti delle occasioni di formazione e orientamento sui servizi che l’Istituto mette a disposizione dei giovani. Più nel dettaglio la collaborazione si sostanzierà nel coinvolgimento diretto degli studenti degli Istituti tecnici aderenti alla Rete nelle attività organizzate da Ismea, anche presso eventi e fiere in Italia e all’estero, attraverso l’attivazione di percorsi di orientamento e giornate formative su servizi di Ismea a sostegno dell’imprenditorialità in agricoltura nonché mediante l’organizzazione di study visit presso aziende agricole che hanno attivato uno dei servizi offerti da Ismea. “Con questo protocollo che abbiamo firmato oggi, vogliamo rendere sempre più caratterizzante il ruolo degli istituti agrari e mettere in rete le risorse necessarie per valorizzare i giovani studenti e il loro percorso formativo”, ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha aggiunto: “La volontà del Masaf è di rendersi centrale, con politiche attive che mettano il sistema dell’agricoltura, fatto di formazione, sviluppo, trasformazione e distribuzione, in un’unica grande filiera. Con il governo Meloni aiutiamo e supportiamo le nostre generazioni che rappresentano il presente e il futuro dell’agricoltura e della Nazione”. (segue) (Rin)