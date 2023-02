Agroalimentare: ministero, firmato protocollo tra Rete nazionale istituti agrari e Ismea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il protocollo dimostra come sia importante per le scuole appartenere alle reti e come la sinergia tra istituti, centri di ricerca e istituzioni possa creare un apporto significativo al percorso formativo dei ragazzi”, ha evidenziato il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, che ha proseguito: “Garantire percorsi multipli, fornire modalità diversificate di studio e nuovi strumenti didattici riveste un momento fondamentale per gli studenti. La collaborazione attivata dal Protocollo favorirà una serie di attività e giornate di formazione che porteranno a un maggior coinvolgimento diretto degli alunni, scambio di esperienze e crescita, in un’ottica che vede una sempre maggior convergenza tra ministeri e scuola”. “Un’agricoltura competitiva e all’avanguardia richiede competenze specialistiche sempre più avanzate, visione strategica e capacità di fare impresa”, ha sottolineato il direttore generale Ismea, Maria Chiara Zaganelli, che ha concluso: "Puntare sulla formazione dei giovani è vitale per un settore chiamato a fronteggiare le complesse sfide climatico-ambientali della contemporaneità e rispondere agli obiettivi assunti con il Pnrr. Con questo protocollo d’intesa Ismea intende mettere a disposizione degli Istituti Tecnici aderenti alla Rete nazionale degli istituti agrari il suo patrimonio informativo, il suo know how e i suoi strumenti, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di figure professionali in linea ai fabbisogni di un settore sempre più orientato all’innovazione e alla multifunzionalità”. (segue) (Rin)