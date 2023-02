Agroalimentare: ministero, firmato protocollo tra Rete nazionale istituti agrari e Ismea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa giornata rappresenta un momento storico molto importante per la Rete nazionale degli istituti agrari che è rappresentata dai tecnici e professionali e sono oltre 260 in tutta Italia”, ha evidenziato il presidente della Rete nazionale degli istituti agrari, Patrizia Marini, che ha aggiunto: “È la prima volta, infatti, che viene firmato un protocollo d'intesa con il ministero dell’Agricoltura e con Ismea per elevare sempre di più il valore di tutti i percorsi didattici e formativi, quindi un particolare ringraziamento al presidente di Ismea, ma soprattutto al ministro per quanto sta facendo”. (Rin)