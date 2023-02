Cospito: Conte, da M5s mozione per revoca nomina Delmastro da sottosegretario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha appena presentato una mozione di censura nei confronti del sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove per chiederne la revoca immediata dall’incarico. Il suo comportamento svela una condotta grave e dolosa: non solo ha abusato dei suoi poteri e violato i suoi doveri di ufficio ma, nei fatti, ha anche recato un danno alle attività investigative sulla mafia e sul terrorismo". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Inoltre, divulgare indebitamente informazioni riservate per poi utilizzarle strumentalmente contro una forza di opposizione crea un gravissimo precedente - continua l'ex premier -. Pertanto chiediamo al governo di avviare immediatamente le procedure di revoca della sua nomina a sottosegretario". (Rin)