Imprese: Uniper prevede perdita per 19,1 miliardi di euro nel 2022, inferiori alle stime (2)

- Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, è probabile che le perdite di Uniper siano ora apparentemente molto inferiori a quanto previsto grazie ai prezzi del gas attualmente bassi. Tuttavia, non è chiaro come si svilupperà il costo di questa fonte di energia. Pertanto, l'azienda sottolinea che le sue perdite potranno continuare a fluttuare in modo significativo in futuro al variare dei prezzi del gas. A seguito degli ultimi sviluppi, la società prevede un utile rettificato prima degli interessi e delle imposte in passivo di 10,4 miliardi di euro per il 2022. Nell'anno precedente, il dato registrava un +1,19 miliardi di euro. In termini di utile netto rettificato, Uniper stima una perdita di circa sette miliardi di euro, in picchiata dai 906 milioni di euro del 2021. L'azienda pubblicherà i risultati dell'esercizio 2022 nella giornata del 17 febbraio prossimo. (Geb)