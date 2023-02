Italia-Svizzera: Ronzulli (FI), accordo premia nostro impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno di Forza Italia per tutelare le Province ed i Comuni confinanti con la Svizzera, “proteggendo anche i lavoratori, oggi viene premiato con un primo, importante passo per trasformarlo finalmente in realtà. La ratifica dell'accordo fra l'Italia e la Confederazione elvetica sui transfrontalieri, approvata oggi all'unanimità dal Senato, è frutto del lavoro incessante del nostro partito e conferma l'attenzione che abbiamo da sempre verso queste zone del Nord Italia”. Lo dichiara in una nota la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. “Da tempo denunciamo le difficoltà dei comuni montani, che devono fare i conti con il costante spopolamento dei loro territori e dalle ripercussioni fiscali che derivano dal dumping occupazionale della Svizzera. Appena il testo sarà ratificato dalla Camera, riusciremo non solo ad evitare la doppia tassazione per le decine di migliaia di lavoratori italiani transfrontalieri, ma anche ad assicurare i necessari finanziamenti ai comuni confinanti con la Confederazione elvetica che in questi anni hanno subito entrate inferiori al necessario. Un'ottima notizia, che tuttavia non farà cessare il nostro impegno fino alla ratifica definitiva dell'accordo", aggiunge Ronzulli. (Rin)