Riforme: Ronzulli-Cattaneo (FI), bene elezione diretta Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condividiamo pienamente l'obiettivo di dare nuovamente voce ai cittadini con la reintroduzione dell'elezione diretta delle province. “Forza Italia ha fortemente criticato la riforma Delrio, rimasta una grande incompiuta a scapito dei territori, del principio della rappresentatività e, quindi, della democrazia". Così in una nota i presidenti dei gruppi parlamentari di Forza Italia al Senato e alla Camera, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. "Proprio per questo - proseguono - abbiamo depositato due proposte di legge, al Senato e alla Camera, che restituiscono agli elettori il diritto di scegliere i propri rappresentanti istituzionali, offrendo una risposta concreta alle istanze condivise da tanti amministratori locali. Le Province possono e devono svolgere un ruolo centrale, anche per l'attuazione del Pnrr, ma devono essere messe in condizione di farlo, restituendo loro piena funzionalità". (Rin)