Cospito: Zanettin (FI), Orlando critico su 41 bis, Pd che dice?

21 luglio 2021

- "Chi ritiene che il 41 bis debba essere revocato o abolito deve dirlo chiaramente. Nell'intervista di oggi dell'ex ministro Orlando si coglie un senso di critica al 41 bis. Chiedo dunque al Pd : condividete quelle posizioni? Pensate che debba essere modificato? Ma ricordatevi che la legge è uguale per tutti e che il 41bis non può essere modificato a seconda delle simpatie del momento, perché è troppo facile fare i garantisti in maniera alterna". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio sugli sviluppi della vicenda si Alfredo Cospito. "Al di là dell'esito degli accertamenti ministeriali necessari per verificare la natura delle affermazioni sul caso Cospito - ha aggiunto - va detto che sarebbe stata sicuramente più opportuna maggiore prudenza nelle esternazioni su questioni così delicate. Forza Italia ribadisce che il 41 bis non deve essere oggetto di una trattativa con chi pratica la violenza, sarebbe inaccettabile, costituirebbe un errore e un precedente gravissimo. Il 41 bis, messo a regime dal governo Berlusconi nel 2002 e rafforzato nel 2009, ha funzionato e continua a funzionare bene e permette di recidere in modo netto i legami tra i vertici delle organizzazioni criminali e i loro sodali. L'applicazione di questa misura è un atto tecnico vincolato non discrezionale. Ma se oggi non tocca a Nordio revocarlo, il ministro non può essere indifferente alla sorte di Cospito, un uomo che evidentemente cerca la bella morte che lo consegnerebbe alla storia come un simbolo e questo non possiamo permetterlo. Lo Stato dovrà fare di tutto per evitare che muoia in carcere". (Rin)