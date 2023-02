Cospito: Renzi a Scarpinato (M5s), spieghi sue frequentazioni con Palamara, si vergogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scarpinato spieghi le sue strane frequentazioni con il dottor Palamara, ma anche il suo atteggiamento del tutto folle nei confronti delle istituzioni di questo Paese, come sa il presidente emerito Napolitano. Per me Scarpinato si deve vergognare". Lo ha detto il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi, nell'Aula di palazzo Madama replicando al senatore M5s ed ex magistrato Antimafia Roberto Scarpinato, che lo aveva accusato di "faccia tosta" nell'affermare che il 41 bis è una vittoria della politica. (Rin)