Ue: delegazione Pd rammaricata per bocciatura dibattito su violenza anarchica

- Gli eurodeputati del Pd esprimono rammarico per la bocciatura, nella sessione plenaria, di un dibattito sul tema dei recenti episodi di violenza anarchica in Europa e in particolare in Italia. Lo dichiara in una nota stampa la delegazione dei parlamentari europei del Pd, commentando la bocciatura dell'aula del Parlamento Ue del dibattito sulla violenza di matrice anarchica in Europa. "La bocciatura evidentemente arriva dall'ennesimo tentativo di Fd'I di strumentalizzare il dibattito con un attacco politico, generico e inaccettabile verso la sinistra, che ha una storia contro il terrorismo politico e mafioso da tutti riconosciuta tranne da chi dimostra un evidente analfabetismo istituzionale", si legge nel comunicato stampa. "Nel giro di due giorni, Fd'I si dimostra non soltanto responsabile del caos in un'aula parlamentare, ma anche irresponsabile dinanzi al ruolo che deve ricoprire come partito di governo, prima con gli atti gravissimi di Donzelli e Delmastro, che hanno violato il segreto istruttorio, e poi con questo tentativo raffazzonato e manipolatorio di attaccare il Pd e i progressisti europei, con il solo tentativo di sviare l'attenzione rispetto al fatto gravissimo di ieri e per cui saranno chiamati in causa", concludono gli eurodeputati del Partito democratico nella nota. (Beb)