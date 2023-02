Clima: Braga (Pd), sestra nega crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Foti (Fd'I) contro Schlein dimostrano l’inconsapevolezza di una destra che nega la crisi climatica e ci vuole condannare alla dipendenza dalle fonti fossili a essere contro gli interessi degli italiani. Specie di quei 4 milioni di poveri energetici, che già oggi pagano un prezzo altissimo per le bollette che dopo tante chiacchiere non siete stati capaci di abbassare. La direttiva europea è una grande opportunità per riqualificare il nostro patrimonio edilizio, se solo ci fosse un Governo in grado di rappresentare davvero in Europa gli interessi degli italiani". Lo dice Chiara Braga, reaponsabile Iniziative territoriali della mozione Schlein. (Rin)