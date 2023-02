Lazio 2023: ancora scintille tra i candidati e volano le provocazioni, "faccia di bronzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo scontro sul campo, che ha lasciato diverse ferite, il botta e risposta prosegue anche oggi tra i candidati alla presidenza della Regione Lazio. Il conto alla rovescia per il voto del 12 e 13 febbraio si avvicina e ieri i tre principali pretendenti alla carica di governatore – Alessio D’Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Donatella Bianchi per il M5s – si sono visti a Palazzo Wedekind a Roma per un faccia a faccia, a tratti molto accesso. Le scintille sono volate soprattutto tra Rocca e D'Amato che hanno innescato l'ennesimo derby sanità, senza esclusione di colpi. Più defilata la candidata del M5s Donatella Bianchi che, comunque, quando si è parlato di rifiuti e termovalorizzatore a Roma, non si è risparmiata nel duro battibecco con il candidato del centrosinistra. Ma il confronto, oramai scontro, tra D'Amato e Rocca ha animato pure oggi il dibattito politico. (segue) (Rer)