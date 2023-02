Lazio 2023: ancora scintille tra i candidati e volano le provocazioni, "faccia di bronzo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo affondo della giornata arriva da Rocca: "Questi dieci anni di Governo regionale Zingaretti-D’Amato ci consegnano una fotografia drammatica della sanità laziale, con particolare riguardo al delicato tema degli screening oncologici". Il candidato del centrodestra snocciola una serie di dati "certificati" e negativi per il Lazio, sottolineando che se "fossi in D’Amato, eviterei di raccontare una sanità laziale che esiste, evidentemente, soltanto nella sua fantasia". Poi la stoccata sulla vicenda del possibile ingresso di Dino Giarrusso nel Pd: "Probabilmente Calenda lo avrà rimesso al suo posto, gli avrà tirato le orecchie, come ha fatto già diverse occasioni, l'anima comunista di D’Amato con Carlo Calenda vive e vivrà delle situazioni singolari, non vorrei esser nei suoi panni a prendere ordini da Calenda - ha aggiunto Rocca -. D’Amato sta collezionando una serie di gaffe. La mia sensazione è che stia facendo di tutto per arrivare alla medaglia di bronzo. Mi sembra si stia impegnando per arrivare terzo", ha provocato Rocca. (segue) (Rer)