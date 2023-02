Lazio 2023: ancora scintille tra i candidati e volano le provocazioni, "faccia di bronzo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è tardata ad arrivare la risposta piccata di D'Amato: "Di bronzo c'è solo la faccia di Rocca che continua a tacere sui rapporti con Bandecchi che ha finanziato la sua campagna elettorale". Il candidato del centrosinistra fa riferimento all'inchiesta a carico dell’università Unicusano, per presunta evasione fiscale. Tra le persone coinvolte, ci sarebbe anche Stefano Bandecchi, fondatore e presidente dell’Università, ma anche coordinatore nazionale di Alternativa popolare, il partito che ha garantito il suo appoggio al candidato del centrodestra Rocca. D'Amato, di contro, elenca una serie di numeri sulle "buone politiche della Regione di questi anni" che "hanno contribuito a fare del Lazio un territorio di opportunità. Prima regione italiana per crescita degli occupati (2012-2020; Fonte Istat). In 8 anni gli occupati nel Lazio sono aumentati di oltre 124 mila, un incremento del 5,6 per cento, il più alto tra le regioni italiane. Con me come presidente, il Lazio sempre più locomotiva d’Italia", ha chiosato il candidato del centrosinistra. Dal canto suo, la candidata del M5s, Donatella Bianchi guarda oltre. Ultima scesa in campo è anche lei impegnata sul territorio all’ascolto dei cittadini e delle realtà territoriali. Bianchi, in ogni caso, non perde occasione per rilanciare i punti cardine del suo programma: reddito di cittadinanza regionale, lotta all’inquinamento, sostenibilità, transizione ecologica e blue economy. Oggi ha incontrato il Rabbino capo e la presidente della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni e Ruth Dureghello. L'obiettivo di Bianchi "è una Regione Lazio sempre più inclusiva, attenta al tema della memoria e pronta ad arginare qualunque revanscismo discriminatorio e neofascista". (Rer)