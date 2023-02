Germania: Covid, da domani stop a obbligo mascherina su mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decade da domani, 2 febbraio, l'obbligo in vigore in Germania di indossare la mascherina contro il Covid-19 sui mezzi del trasporto pubblico, sia locale sia a lunga percorrenza. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la revoca è già efficace in alcuni Laender come Baviera, Nordreno-Vestfalia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein per i trasporti locali. Il ministro della Salute tedesco, Karl Lauterbach, ha motivato la decisione con l'attuale situazione delle infezioni da coronavirus. Su Twitter, l'esponente del governo federale ha scritto che le misure anticontagio attuate in precedenza hanno avuto successo, ha scritto su Twitter. Allo stesso tempo, Lauterbach ha consigliato di continuare a indossare la mascherina sui mezzi pubblici per non rischiare un “Long Covid” e per “proteggere gli altri”. Intanto, diversi Stati tedeschi hanno abrogato l'obbligo di isolamento domiciliare per i contagiati dal coronavirus e altri lo aboliranno nei prossimi giorni. La quarantena rimane in vigore a Berlino, nel Brandeburgo e in Meclemburgo-Pomerania anteriore. Secondo la legge sulla protezione della popolazione dalle infezioni, efficace fino al 7 aprile, si dovrà continuare a indossare la mascherina in ospedali, negli studi medici e nelle case di cura. (Geb)