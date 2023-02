Imprese: Pastorino (Misto), bene chiarimento amministratore delegato Ansaldo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con soddisfazione il chiarimento fornito dall'amministratore delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Marino, sulla tempistica del cambio al vertice dell'azienda. Secondo quanto ha puntualizzato, c'è quindi la possibilità di un passaggio di consegne ordinato, che possa rappresentare un punto di partenza per la ricapitalizzazione, il rilancio dell'azienda e il rafforzamento degli investimenti con l'obiettivo prioritario di garantire i livelli occupazionali". Lo dichiara in una nota il deputato ligure, Luca Pastorino, iscritto al gruppo Misto. (Com)