Cospito: Delrio (Pd), da Balboni affermazioni gravissime

- "Donzelli ha ieri fatto una cosa gravissima. Ma Balboni ha detto oggi una cosa ancora più grave: che noi andando a trovare i detenuti in carcere apriamo una voragine alla mafia. In questa frase c'è tutta la cultura politica di questa destra. Ed è inaudito che il presidente del Senato abbia permesso a Balboni di dire una cosa del genere, considerandola una affermazione normale, e non lo abbia censurato". Lo dichiara in una nota il senatore del Partito democratico, Graziano Delrio. (Com)