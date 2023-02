Spagna: Tribunale nazionale sospende in via cautelare multa di 57 milioni euro a controllata di Acs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha sospeso in via cautelare la sanzione inflitta nel luglio 2022 dalla Commissione nazionale del mercato e della concorrenza (Cnmc) nei confronti di Dragados, una società controllata da Acs, che ha comportava il pagamento di una multa di 57,1 milioni di euro e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Come riferisce il quotidiano "Expansion", questa sanzione fa parte di una multa complessiva di 203,6 milioni di euro inflitta alle principali imprese di costruzioni del Paese - Acciona, Dragados Fcc, Ferrovial, Ohla e Sacyr - per aver presumibilmente alterato per 25 anni migliaia di gare d'appalto pubbliche per la costruzione di infrastrutture e opere civili. Tutte le società hanno presentato ricorso al Tribunale nazionale e tutte hanno già ottenuto misure cautelari, che sospendono temporaneamente le multe di Acciona (29,4 milioni), Dragados (57,1 milioni), Fcc (40,4 milioni), Ferrovial (38,5 milioni), Ohla (21,5 milioni) e Sacyr (16,7 milioni). Nella sua memoria, Dragados sostiene che il Cnmc non ha dimostrato che quanto sostenuto sia avvenuto e ritiene che il calcolo dell'importo della sanzione non sia stato debitamente motivato, sottolineando, in ogni caso, che si tratta di un importo "arbitrario e sproporzionato". (Spm)