Cospito: Balboni (Fd'I), il 41 bis non si tocca

- "I fondamenti del carcere duro al terrorista Cospito sono corretti. Su questo punto abbiamo ascoltato parole chiare e nessun imbarazzo. Il 41 bis non può essere messo in discussione con buona pace della sinistra che invece va in tv e il 41 bis lo mette in discussione, eccome. Noi siamo diversi: siamo con la gente per bene, siamo con la legalità. Donzelli ha detto parole di buon senso quando ha parlato di una strumentalizzazione di Cospito da parte della mafia. La mafia non aspetta altro. Non a caso, lo stesso giorno, su Repubblica e il Domani si dicevano le stesse cose. Ma una cosa su tutte ha fatto infuriare il Pd. Il fatto che Donzelli, parlando ieri in Aula, ha messo in luce una verità: la sinistra è garantista a fasi alterne". Lo ha dichiarato, intervenendo in Aula, il senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Balboni. (Rin)