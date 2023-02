Germania-Italia: Pahlke (Verdi) critica Meloni sulla politica migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta continuando “la politica migratoria fallimentare” attuata dall'Italia negli ultimi anni nei confronti degli Stati dell'Africa settentrionale. È quanto affermato da Julian Pahlke, deputato dei Verdi al Bundestag che con l'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye ha partecipato a operazioni di salvataggio dei migranti nel Mar Mediterraneo. Secondo l'esponente degli ecologisti, “l'unico obiettivo” di Meloni è “impedire ai rifugiati di arrivare in Europa”, con la morte di “migliaia di persone ogni anno” nelle traversate del Mediterraneo. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, durante la sua recente visita a Tripoli, il capo del governo ha concordato con il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, un accordo per “intraprendere azioni ancora più forti contro i migranti”. Per Pahlke, l'Italia è stata indubbiamente “lasciata sola” nella gestione dei profughi negli ultimi anni. Il deputato dei Verdi ha poi evidenziato che, con le sue “iniziative solitarie” in materie di immigrazione, Meloni intende presentarsi come “un decisore forte in Italia”. In cambio, la titolare di Palazzo Chigi “accetta” che i profughi vengano riportati nei “campi di tortura” in Libia. Secondo Pahlke, infine, è tempo che la Commissione europea “riscopra il proprio entusiasmo per la difesa dei diritti umani”. (Geb)