Nord Macedonia-Bulgaria: intensificate misure di polizia per anniversario Delchev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state intensificate le misure di polizia in Macedonia del Nord e in Bulgaria in vista delle imminenti celebrazioni per i 151 anni della nascita del rivoluzionario Gotse Delchev, in calendario a Skopje il 4 febbraio prossimo. Lo ha annunciato oggi la stampa macedone. Attorno alla chiesa di Skopje dove si trova la tomba di Delchev, al momento il traffico e la circolazione dei cittadini sono senza restrizioni, ma sono già stati istituiti posti di blocco della polizia, mentre in Bulgaria vengono fatti dei controlli sui cittadini che intendono andare a Skopje. Il vice commissario capo della polizia bulgara, Stanimir Stanev, ha rivelato che con i colleghi macedoni "c'è uno scambio di informazioni per garantire che il 4 febbraio passi senza problemi". (Seb)