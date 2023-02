Cospito: De Poli, plauso per fermezza governo rispettosa certezza diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da inizio dicembre, purtroppo, stiamo assistendo ad atti di vandalismo perpetrati da esponenti di sedicenti gruppi anarchici che pretenderebbero l’attenuazione della detenzione carceraria di Cospito. Lo Stato non solo non deve avere nessun cedimento o fare alcuna concessione, ma non può nemmeno dare il minimo segnale di cedimento a coloro che praticano violenza. Se lo facesse, verrebbe compromessa la credibilità del nostro sistema giudiziario e verrebbe meno stesso concetto di Stato di diritto. Questa linea di fermezza rispettosa della certezza del diritto non può che ricevere il nostro plauso". Lo ha detto il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d’Italia-Noi Moderati-Maie intervenendo in Senato, durante l’informativa del ministro della Giustizia Nordio sul caso Cospito. "I legali di Cospito hanno avviato i percorsi giuridici per impugnare una situazione che si considera iniqua. La decisione spetta solo giustamente all’autorità giudiziaria a cui la nostra stessa Costituzione garantisce completa indipendenza e autonomia e a cui noi esprimiamo massima fiducia", ha aggiunto De Poli che ha concluso: "Non possiamo minimamente strumentalizzare il dibattito politico screditando il nostro sistema giudiziario e detentivo che, a prescindere dal caso specifico, la massima tutela delle condizioni di salute". (Rin)