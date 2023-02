Cospito: Rando (Pd), posizione Nordio e governo imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È imbarazzante la posizione del governo sulla questione Donzelli. Da un lato assistiamo alla posizione del ministro Nordio che si arrampica sugli specchi per provare a difendere l'indifendibile, dall'altro registriamo un silenzio che fa rumore da parte del Presidente Meloni". Lo dichiara in una nota la senatrice del Partito democratico, Vincenza Rando che ha aggiunge: "Utilizzare fonti e rivelazioni sensibili per uso politico è inaccettabile e di una gravità inaudita. Le parole e i comportamenti hanno un valore e un peso, a maggior ragione su un tema come quello del contrasto alle mafie. Per questi motivi il deputato Donzelli e il Sottosegretario Delmastro, per il rispetto del ruolo, per quello che è accaduto e per quello che hanno rivelato, dovrebbero dimettersi". (Rin)