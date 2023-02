Energia: Schlein, in Italia quasi 5 milioni di poveri energetici, riqualificazione edifici è necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo chi non ha contezza del fatto che in Italia ci sono fra i 4 e i 5 milioni di poveri energetici stimati può parlare di patrimoniale in merito alla riqualificazione green delle case. Lo ha detto la deputata Pd Elly Schlein nel corso di un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. "Non a caso lo fanno Salvini e la destra", ha detto. "Sono persone che non hanno abbastanza risorse per riscaldarsi d'inverno o per rinfrescarsi d'estate. Credo che la politica proposta dall'Ue sia una grande opportunità da cogliere, in un Paese che ha un patrimonio edilizio spesso vetusto e particolarmente energivoro", ha aggiunto Schlein. L'efficientamento energetico degli immobili, secondo la candidata alla segreteria del Pd, può aiutare ad abbassare le bollette energetiche. "Direi che oggi ne abbiamo bisogno, non so se il governo se ne sia reso conto, dato che non ha fatto niente per disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas", ha dichiarato. L'altro obiettivo dell'efficientamento, sarebbe quello "di abbassare le emissioni climalteranti, che stanno avvelenando la nostra salute e distruggendo il pianeta", ha continuato Schlein. "A chi ci chiede chi pagherà i costi della transizione ecologica vorrei ribaltare la domanda, chiedendo chi è che non sta già pagando i costi della non transizione ecologica?", ha chiesto ai giornalisti la deputata del Pd. La politica, secondo Schlein, deve tornare a guidare le grandi trasformazioni, con misure compensative e una legge sul clima che accompagni i settori economici a innovare i processi per ridurre le emissioni, nonché un investimento per riprofessionalizzare i lavoratori, "che non vanno lasciati indietro". La conversione, ha concluso Schlein, "deve essere giusta. Una conversione che doveva essere stata programmata già da tempo. Oggi dobbiamo correre, perché l'impatto dell'emergenza climatica è già durissimo sulla nostra economia e sulle nostre comunità. Spendiamo 22 miliardi di euro all'anno in sussidi ambientalmente dannosi. Riorientiamo quelle risorse verso i processi che servono, e aiutiamo le imprese nei processi che aiutano la decarbonizzazione", ha concluso. (Beb)