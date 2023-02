© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi auguro che la regione Lazio "possa avere il salto di qualità che merita". Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione dell’evento “La Lega al governo, l’impegno per il Lazio". Locatelli ha sottolineato come sia necessario “fare di tutto per far ripartire dal punto di vista economico e sociale” la vita delle persone più fragili. (Rin)