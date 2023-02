Lazio 2023: Balì (Pp), stop autonomia differenziata, fermiamo la destra nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop all'autonomia differenziata è una delle priorità politiche per chi è impegnato in questa campagna elettorale a imporre i temi della salute, della dignità del lavoro e anche per la conversione ambientale, così come lo siamo noi di Polo Progressista. Al contrario serve una politica comune, che unisca di più il nostro Paese e non crei cittadini di seria e quelli di serie b. Proprio la pandemia ci ha insegnato che il regionalismo non paga e che non c'è un servizio sanitario nazionale in grado di fronteggiare le richieste dei cittadini, per di più malati. Così in una nota Tina Balì capolista di Polo Progressista. "Abbiamo bisogno invece di ridare dignità ai lavoratori del servizio sanitario - aggiunge - dai medici agli infermieri, abbiamo bisogno di assunzioni, come mi hanno richiesto oggi in due iniziative diverse, che danno il senso della crisi della sanità nella regione, prima i lavoratori del S. Carlo di Nancy e poi il Comitato il Forlanini non si vende. Ma anche il settore scuola ha le stesse urgenze: si straparla, ministri che propongono differenziazioni di stipendi per gli insegnanti, si riscrive la storia della più elevata letteratura italiana. L'autonomia differenziata va fermata, va discussa nel Parlamento, con i partiti e con le forze sociali, perché vincere le elezioni non significa comandare, ma governare. Per questo, intanto, vogliamo impedire a questa destra di impadronirsi del Lazio".(Com)