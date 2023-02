Migranti: fonti stampa, ministero Interno Spagna discuterà con Marocco aumento capacità rimpatrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'incontro di alto livello con il Marocco di domani a Rabat, il ministero dell'Interno spagnolo cercherà di riattivare i canali di rimpatrio per aumentare la capacità di espulsione dei migranti irregolari e cercherà un maggiore scambio di informazioni di polizia su lotta al terrorismo e criminalità organizzata. Lo hanno riferito fonti del governo di Madrid all'agenzia di stampa "Europa Press", spiegando che il ministro, Fernando Grande-Marlaska, ha già incontrato il suo omologo marocchino, Abdelouafi Laftit, tredici volte in meno di cinque anni. I flussi migratori irregolari verso la Spagna si sono ridotti del 25 per cento nel 2022 e l'esecutivo di Madrid intende proseguire su questa strada. Le stesse fonti hanno evidenziato i buoni risultati delle operazioni antiterrorismo congiunte, che hanno portato all'arresto di 104 sospetti terroristi dal 2014. Il ministero dell'Interno vuole, inoltre, fare progressi nella piena normalizzazione della riapertura delle frontiere terrestri delle città autonome spagnole di Ceuta e Melilla, aperte nel maggio dello scorso anno ai lavoratori transfrontalieri. Tra i punti da discutere ci sono anche altri aspetti, come la lotta alle strutture economiche della criminalità organizzata, il traffico illecito di veicoli e la protezione dell'ambiente, nonché l'approfondimento dell'ultima Operazione attraversamento dello Stretto, riattivata quest'anno dopo la pandemia, che ha permesso un flusso di 3 milioni di persone e 700 mila veicoli. (Spm)