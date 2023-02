Ucraina: Johnson, per Putin "sarebbe finita" in caso Kiev riconquistasse città meridionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Vladimir Putin "sarebbe finita" qualora l'Ucraina riuscisse a prendere il controllo di Melitopol, Beridansk e Mariupol. Lo ha affermato l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, nel corso di un evento pubblico organizzato dall'Atlantic Council a Washington. Se l'Ucraina riuscirà a riprendersi la striscia di terra nel sud dell'Ucraina tra Mariupol, il Donbass e la Crimea, ciò contribuirà a porre fine alla guerra, secondo Johnson. "Se possono riprendersi Melitopol, Berdiansk e Mariupol, recuperare quelle aree, per Putin è finita", ha detto l'ex premier. Johnson ha poi evidenziato come "non ci sono motivi concepibili per eventuali ritardi" da parte dei Paesi occidentali nella consegna di armi. In merito all'adesione dell'Ucraina alla Nato, il politico britannico ha ammesso di aver cambiato idea. "Se me l'avessi chiesto prima del conflitto avrei detto 'stai scherzando'. Era chiaro che non c'era consenso" all'interno dell'Alleanza sulla questione. "Non era una possibilità realistica", ha rilevato Johnson, secondo cui però Putin ha "demolito qualsiasi obiezione" all'adesione dell'Ucraina. (Rel)