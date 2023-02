Ue: Scholz, migliorare le condizioni per gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge per la riduzione dell'inflazione in vigore negli Stati Uniti (Ira) è un incentivo a migliorare ulteriormente le condizioni per gli investimenti nell'Ue. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, da Ensdorf dove ha partecipato alla presentazione del progetto dell'azienda di microchip statunitense Wolfspeed per la realizzazione di un impianto sul sito di una centrale a carbone dismessa. Secondo il capo del governo federale, migliorare le condizioni per gli investimenti in Europa include rendere la normativa dell'Ue in materia di aiuti di Stato ancora più agile e, per un periodo di tempo limitato, più flessibile. L'obiettivo è far sì che gli investitori sappiano già in una fase iniziale su quale sostegno possono contare. Per Scholz, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avanzato a tal fine proposte importanti che vanno tute nella stessa direzione. Il riferimento è all'iniziativa della Commissione europea per il piano industriale del Green Deal, illustrato oggi da von der Leyen. Il progetto mira a rendere l'industria europea più rispettosa del clima e capace di competere con i concorrenti di Stati Uniti e Cina. Con il piano, l'Ue intende rispondere ai massicci sussidi pubblici contenuti nell'Ira, che potrebbero creare un vantaggio competitivo per le imprese statunitensi. Al riguardo, Scholz ha affermato: “Stiamo parlando con i nostri amici americani in modo che le aziende europee non siano svantaggiate. Perché non sono le barriere doganali o le rigide regole di origine a garantire le innovazioni, ma i mercati aperti e la concorrenza leale”. (Geb)