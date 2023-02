Governo: Cdm convocato domani alle 16, a odg ddl su Autonomia differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato in data 2 febbraio 2023, alle ore 16, a palazzo Chigi. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. All'ordine del giorno figurano: un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione; un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021; un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022; un disegno di legge di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972; un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019: un decreto del presidente della Repubblica sul Regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, numero 10, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica: un decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul Regolamento recante modifica al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, numero 165, concernente la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del ministro dell’Università e della Ricerca; leggi regionali: varie ed eventuali. (Com)