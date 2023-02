Scuola: Valditara, stiamo per varare riforma di reclutamento insegnanti di sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo per varare “una grande riforma del reclutamento degli insegnanti di sostegno. Una grande misura di civiltà e dignità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in occasione dell’evento “La Lega al governo, l’impegno per il Lazio”. “Crediamo fortemente nella valorizzazione dei talenti di ciascuno. Il rispetto delle istituzioni è fondamentale. Non è più accettabile che non si abbia rispetto verso i beni pubblici”, ha aggiunto Valditara. (Rin)