Governo: Landini (Cgil), no ad autonomia, sì a scelte per diritti fondamentali

- "Noi non pensiamo alla difesa corporativa degli interessi ma abbiamo l'ambizione di avere una visione generale e discutere col governo degli interessi di chi rappresentiamo". Lo ha affermato oggi il segretario generale della Cgil in chiusura della seconda giornata di congresso della Cgil Lombardia, contestando l'operato del governo Meloni, reo, secondo il leader della Cgil, di assumere decisioni in solitudine. "No all'autonomia differenziata, sì a scelte che garantiscono i diritti fondamentali. Oggi il diritto alla salute, alla conoscenza, al lavoro non sono garantiti a tutti. A maggior ragione se non ci sono investimenti", ha terminato Landini. (Com)