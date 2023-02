Cospito: De Cristofaro (Avs), informativa Nordio imbarazzante e imbarazzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

24 luglio 2021

- "L'informativa del ministro della Giustizia Nordio è imbarazzante e imbarazzata. Il ministro non è stato in grado di informare il Parlamento, ha elencato una serie di fatti che conoscevamo già, bastava leggere i giornali. Ma soprattutto non ha risposto sulle gravi violazioni del suo sottosegretario con delega al Dap Delmastro Delle Vedove e del vicepresidente del Copasir Donzelli. E' chiaro che chi si comporta così, con tanto cinismo e tanta leggerezza, non può ricoprire un ruolo delicato come la Vicepresidenza del Copasir, come non credo che possa restare sottosegretario alla Giustizia Delmastro, che ha passato a Donzelli le informazioni riservate perché le usasse contro il Pd. Ora la prima e assoluta urgenza, per tutti, è impedire che questa vicenda arrivi alle estreme conseguenze e che il dramma degeneri in tragedia. La vicenda di Alfredo Cospito si sarebbe potuta facilmente risolvere se affrontata con tempestività, ragionevolezza e senso della misura, invece è stata trasformata in un dramma umano e politico. Non saremmo arrivati a questo punto se il governo si fosse mosso per tempo. Invece il governo non ha mosso un dito". Lo ha detto il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato, intervenendo in Aula.