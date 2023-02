Cospito: De Cristofaro (Avs), informativa Nordio imbarazzante e imbarazzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Lo Stato non deve decidere se trattare o meno, perché non c'è nessuna trattativa possibile e nessuno con cui trattare. Lo Stato deve decidere se rispettare le proprie leggi o ignorarle in nome di una ottusa inflessibilità. Sospendere l'applicazione dell'art. 41 bis per Cospito non è affatto cedere a un ricatto. Mantenere quel regime anche contro la legge, per paura di non apparire abbastanza rigidi, è invece cedere a un ricatto. Lo Stato prende le sue decisioni sulla base di considerazioni non genericamente umanitarie ma di rispetto sostanziale dei valori della Repubblica e della sua Costituzione. Di questo si tratta, non del mantenimento o della soppressione del 41bis. Questo è quello che chiede Cospito e io stesso ritengo che sarebbe utile aprire una riflessione sulla necessità e utilità di quell'articolo. Ma è un percorso che deve essere svincolato dal caso specifico di Alfredo Cospito. Quello che dovrebbe essere un civile dibattito sul modo migliore di affrontare una specifica situazione delicata (o persino sull'utilità e necessità del regime di carcere duro) è stato fatto passare per scontro tra complici della mafia o del terrorismo e difensori dello Stato. Questo è inaccettabile non solo perché si tratta di una bugia grossolana e offensiva ma anche perché da un dibattito politico ridotto a calunnia e menzogna non può venire nulla di buono per nessuno e soprattutto per questo Paese", ha concluso De Cristofaro. (Rin)