Tanzania: appropriazione indebita, governo forma commissione d'inchiesta per indagare su procuratore generale

- Il governo della Tanzania ha formato una commissione d'inchiesta per indagare sulle presunte appropriazioni indebite da parte del procuratore generale in relazione al denaro raccolto per gli accordi di patteggiamento. “La maggior parte dei soldi è scomparsa. Se fai domande, ti verrà detto che sono in un conto in Cina", ha affermato la presidente Samia Suluhu parlando durante un evento per il lancio della commissione investigativa. Secondo l'ufficio di audit del governo, l'ufficio del direttore della pubblica accusa (Dpp) avrebbe sottratto indebitamente almeno 21 milioni di dollari fino all'aprile 2021. La Samia non ha però fornito la cifra mancante esatta e i nomi dei titolari del suddetto conto offshore. Nel 2019 il predecessore della signora Samia, John Magufuli, ha modificato le leggi penali per introdurre, tra le altre modifiche, un accordo di patteggiamento in cui sospetti e condannati detenuti hanno acquistato la libertà o ottenuto condanne minori. Durante l'amministrazione di Magufuli, milioni di dollari sono stati estorti a uomini d'affari, accusati di gravi reati economici, come forma di patteggiamento. Un caso di crimini economici di alto profilo risolto in base all'accordo ha coinvolto il proprietario dell'azienda energetica statale Independent Power Tanzania Limited, Harbinder Seth Singh, che è stato rilasciato dopo aver pagato 11 milioni di dollari, quattro anni dopo il suo arresto nel 2017. Tra molti altri, il giornalista investigativo Eric Kabendera nel febbraio 2020 ha pagato oltre 70 mila per la sua scarcerazione. Kabendera era stato arrestato con l'accusa di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e guida di una banda della criminalità organizzata. (Res)